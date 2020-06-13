Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı (1)
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Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı (1)

SULTANBEYLİ'de bitişik iki binanın çatısı alev alev yandı.

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı (1)
13.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:23

İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de bitişik iki binanın çatısı alev alev yandı.

Sultanbeyli'de saat 11.30 sıralarında iki katlı binanın çatısından yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki binanı çatısına da sıçradı. Alevlerin sardığı binaya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.


Kaynak: DHA

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