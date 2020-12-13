Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım kolileri dağıtıldı
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Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım kolileri dağıtıldı

13.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:05

Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım kolileri dağıtıldı Sultanbeyli'de yaşlı vatandaşların daha öncesinde İstanbul'un tarihi, dini, sosyal mekanlarına geziye götürüldüğü "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi, bu kez yaşlılara yardım olarak yürütülüyor.

Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım kolileri dağıtıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yaşlı vatandaşların daha öncesinde İstanbul'un tarihi, dini, sosyal mekanlarına geziye götürüldüğü "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi, bu kez yaşlılara yardım olarak yürütülüyor. Proje kapsamında Sultanbeyli'de yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara içerisinde gıda, temizlik malzemesi bulunan yardım kolisi dağıtılıyor.

Sultanbeyli'de daha öncesinde yaşlı vatandaşların İstanbul'un tarihi, dini, sosyal mekanlarına geziye götürüldüğü "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi, korona virüs sürecinde yardım projesi olarak yürütülüyor. Proje kapsamında Sultanbeyli'de yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara içerisinde gıda paketi, sıcak yemek, temizlik seti bulunan yardım kolileri dağıtıldı. Korona virüs sürecinin başlangıcından bu yana proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık bin 500 yardım dağıtıldı.

"Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi hakkında bilgi veren Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula, "Şu an yaptığımız yardımlar "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında yapılan yardımlar. Bu proje kaymakamımız sayın Metin Kubilay tarafından hayata geçirilmiş bir proje. Kaymakamlığımız ve Darülaceze Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor. Projemiz kapsamında aslında yaşlılarımızı gezdiriyorduk, İstanbul'un tarihi, dini, sosyal mekanlarına götürüyorduk. Fakat 2020 yılında yaşadığımız pandemi nedeniyle bu etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Buradaki kaynağımızı da yaşlılarımız için gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz. Pandeminin başladığı 11 Mart'tan beri gıda paketi, sıcak yemek, temizlik seti şeklinde olmak üzere yaklaşık bin 500 destek verdik. Şimdi de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için gıda kolisi, ekmek, su dağıtımı yapıyoruz. Kolilerimizde de salça, çay, şeker makarna, kuru bakliyat, aklınıza gelebilecek her türlü malzemeler mevcut. Onun dışında da bizlere ne zaman ulaşırlarsa, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Evine yardım kolisi getirildiği için Sultanbeyli Kaymakamlığına teşekkürlerini ileten Lütfü Turanoğlu, "Bu devletimiz zengin bir devlet, dünyaya yardım ediyor. Biz bundan memnunuz. Bu da çok hayırlı bir iş. Allah getirenlerden gönderenlerden razı olsun" diye konuştu.

Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım kolileri dağıtıldı
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım kolileri dağıtıldı
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım kolileri dağıtıldı
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım kolileri dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

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