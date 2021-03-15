Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

15.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:56

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile otomobil yol üzerinde çarpıştı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile otomobil yol üzerinde çarpıştı. Kazada biri kadın yolcu, biri otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobil çarpıştı. Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Metin Oktay Caner Erkin Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 23:01:46. #1.16#
title