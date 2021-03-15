Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile otomobil yol üzerinde çarpıştı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile otomobil yol üzerinde çarpıştı. Kazada biri kadın yolcu, biri otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobil çarpıştı. Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN