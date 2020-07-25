Sultanbeyli'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
Sultanbeyli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
25.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:52
Sultanbeyli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Battalgazi ve Adil mahallelerinde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine mahalle bekçileri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen Döndü T, Tülay T. ve Seda S'yi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA