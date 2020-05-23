Sultanbeyli'de güzellik merkezinde klinik konseptiyle hizmet
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Sultanbeyli'de güzellik merkezinde klinik konseptiyle hizmet

Sultanbeyli'de güzellik merkezinde klinik konseptiyle hizmet Sultanbeyli'de Epilady Kişisel Bakım Salonu'nda korona virüse yönelik üst düzey önlem Sultanbeyli'de bulunan Epilady Kişisel Bakım Salonu'nda korona virüse yönelik üst düzey önlemler alınıyor.

23.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:46

Sultanbeyli'de güzellik merkezinde klinik konseptiyle hizmet

Sultanbeyli'de Epilady Kişisel Bakım Salonu'nda korona virüse yönelik üst düzey önlem

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bulunan Epilady Kişisel Bakım Salonu'nda korona virüse yönelik üst düzey önlemler alınıyor. Koruyucu tulum, siperlik, maske ve eldivenlerle çalışan personeller, müşterilere klinik konseptiyle hizmet veriyor.

Sultanbeyli'de bulunan 'Epilady' isimli bir kişisel bakım salonunda korona virüse yönelik üst düzey önlemler alınıyor. Güzellik salonuna gelerek galoş giyen vatandaşlar öncelikle ateşölçer cihazıyla kontrolleri yapıldıktan ve korona virüsle ilgili bilgileri içeren anketi doldurduktan sonra içeri girebiliyor. Salonda resepsiyon çalışanları ile müşteriler arasındaki etkileşimi en aza indirmek için girişteki bankonun önüne şerit çekilirken, bekleme alanına geçen vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına özen göstermeleri sağlanıyor.

Girişe el dezenfektanlarının konulduğu ve 'sosyal mesafe' uyarı yazılarının bulunduğu kişisel bakım salonunda çalışanlar da sağlık çalışanları gibi hazırlanıyor. Koruyucu tulum giyerek galoş takan personeller, maske, eldiven ve siperlikleriyle vatandaşlara hizmet veriyor.

"Klinik konseptinde çalışıyoruz"

Epilady Kişisel Bakım Salonu'nun kurucusu Nuriye Hagi, "Eşim 112 Acil'de çalıştığı için gerekli tedbirleri bana anlattı. Ben de personellerime anlatıp bu şekilde bir yol izledik. Güzellik merkezi konseptinde değil de daha çok klinik konseptinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımız tek kullanımlık önlükler giyiyor. Cihazlarımız her uygulama sonrasında dezenfekte ediliyor. Dileyen müşterilerimize kişiye özel başlık veriyoruz. Girişlerimizde ateş ölçümü yapıyoruz" diyerek ateşi yüksek olan vatandaşları kuruma almadıklarını söyledi.

"Ateşler ölçülüyor, sosyal mesafe kuralına uyuluyor"

İçeri girmeden önce müşterilerin ateşlerinin ölçüldüğünü söyleyen güzellik salonu personellerinden Sultan Seyhan, "Korona virüs testi yaptırıp yaptırmadığını, yakınında olup olmadığını öğreniriz. Ateşi 37 derece ise veya belirtileri varsa salonumuza almayıp en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Daha sonra formumuza uygunsa eğer imzasını alıyoruz ve o şekilde içeriye alıyoruz. Epilady Kişisel Bakım Salonu'muza gelen müşterilerimiz randevularını teyit etmek için önce resepsiyona uğrarlar. Bunun için de şerit çektik, birbirlerine teması azaltmak için. ve sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlıyoruz. Çok yakın bir şekilde temas etmemelerini sağlıyoruz. Daha sonra bekleme alanına alıyoruz" dedi.

"Hijyen koşulları altında hizmet veriyoruz"

Bekleme alanında sosyal mesafe kuralına önem verildiğini ve oturma alanlarının ona göre ayarlandığını belirten Seyhan, "Bizim patronumuzun eşi sağlık kuruluşunda çalıştığı için bizlerde hijyen kurallarına öncelik verildi. Bunun eğitimini aldık. Tulumlarımız, eldivenlerimiz, maskelerimiz ve siperliklerimizle kendimizi de koruyoruz. Hijyen koşullarına uygun bir şekilde müşterilerimize hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Sultanbeyli'de güzellik merkezinde klinik konseptiyle hizmet

Kaynak: İHA

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