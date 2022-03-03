SULTANBEYLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

SULTANBEYLİ'de gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekonduda ağır hasar oluştu.

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.