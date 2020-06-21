Sultanbeyli'de gece yarısı otomobil kundaklandı
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Sultanbeyli'de gece yarısı otomobil kundaklandı

Sultanbeyli'de gece yarısı otomobil kundaklandı Polisi harekete geçiren olay, gece yarısı Sultanbeyli'de meydana geldi.

21.06.2020 04:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 05:42

Sultanbeyli'de gece yarısı otomobil kundaklandı

İSTANBUL - Polisi harekete geçiren olay, gece yarısı Sultanbeyli'de meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ifadesine göre yüzü maskeli bir kişi aracı ateşe verdi. Yükselen alevleri fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye yanan otomobili söndürdü; kundaklama şüphesi güçlendi

Olay, saat 03.00 sıralarında Sultanbeyli ilçesinde yer alan Petrol Yolu Caddesinde meydana geldi. Alaattin O.'ya ait otomobil gece saatlerinde yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların fark ettiği yangına evinden inerek müdahale etmek isteyen araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar yetersiz kalınca itfaiyeye ihbar edildi. Kısa sürede ön kısmı alev alan otomobili söndüren itfaiye ekiplerinin ardından polis ekipleri yanan otomobil ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Aracın çok yakın bir noktasında bulunan yanıcı madde dolu şişe, havlu ve bir eldiven de odaklanan Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri en ince ayrıntısına kadar topladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu

Olay anını gören kişilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri yanan otomobil ve tüm delillerin etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek sivil vatandaşların olay yerine girişine izin verilmedi. İddiaya göre yüzünü maske ile kapatan bir kişi eldiveniyle tuttuğu şişenin içindeki yanıcı maddeyi aracın ön kısmına döktükten sonra ateşe verdi. Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sultanbeyli'de gece yarısı otomobil kundaklandı

Kaynak: İHA

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