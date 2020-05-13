SULTANBEYLİ'DE FIRIN VE MARKETLERDE DENETİM Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHASultanbeyli'de market ve fırınlara yapılan denetimler koronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle arttırıldı.

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de market ve fırınlara yapılan denetimler koronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle arttırıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın talimatlarıyla market ve fırınlara emniyet, zabıta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fiyat, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimleri yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde 11-13 Mayıs tarihleri arasında Sultanbeyli'de bulunan marketlere 3 bin denetim gerçekleştirildi. 25 kişiye toplam 27 bin 80 lira para cezası kesildi. Ayrıca koronavirüs salgını sürecinde fırın ve unlu gıda işletmelerine yapılan 400 denetimde 16 iş yerine toplam 30 bin 558 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA