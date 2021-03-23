Son dakika haberi! Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını

Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını

İSTANBUL - Sultanbeyli Orhangazi Mahallesinde bulunan otomobil parçası üreten fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve 112 ekipleri sevk edilirken yangının çıktığı iş yeri fabrikası drone ile havadan görüntülendi.

Olay saat 20.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi üzerinde bulunan otomobil parçası üreten fabrika meydana geldi. Yangının henüz neden çıktığı bilinmezken iş yerinde bulunan konteyner kısmında birden yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte dumanlar birden iş yerini sardı. Durumun itfaiye polis ve 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yanan iş yeri drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR