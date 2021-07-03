SULTANBEYLİ'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SULTANBEYLİ'de girdiği evden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.
SULTANBEYLİ'de girdiği evden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
27 Haziran Pazar günü Sultanbeyli Fatih Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki evden cep telefonu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin A.Y., (20) olduğunu belirledi. Şüpheli 30 Haziran Çarşamba günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık anları kamaralara yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı