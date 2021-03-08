Sultanbeyli'de eşini öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı
Sultanbeyli'de eşini uyuduğu sırada bıçaklayıp, ardından yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sultanbeyli'de eşini uyuduğu sırada bıçaklayıp, ardından yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hatice Soysal ile Adnan Soysal'ın evli oldukları belirtildi.
Sanık Adnan Soysal'ın olay tarihinden önce eşini öldürmeyi planladığı aktarılan iddianamede, olay tarihinde ise evlerinde çocukları bulunduğu sırada yatak odasında uyuyan eşini bıçakladığı anlatıldı.
İddianamede, sanık Adnan Soysal'ın eşinin çığlık atarak uyanması üzerine nefes almasını önlemek amacıyla boğmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın bir süre sonra eşinin öldüğünü düşünerek bıraktığı, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde olayı bu şekilde gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Sanık Adnan Soysal'ın, "eşini canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği savunulan iddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Adnan Soysal'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz