Sultanbeyli'de dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı.
23.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:00
İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Sultanbeyli'de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı.
İstanbul'da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı. Sultanbeyli'de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Sultanbeyli'de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görülürken, yağış kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA