Sultanbeyli'de dolu yağışı etkili oldu İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Sultanbeyli'de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı. Sultanbeyli'de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Sultanbeyli'de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görülürken, yağış kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA