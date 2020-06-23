Sultanbeyli'de dolu yağışı etkili oldu
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Sultanbeyli'de dolu yağışı etkili oldu

İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı.

Sultanbeyli'de dolu yağışı etkili oldu
23.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:00

İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Sultanbeyli'de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı. Sultanbeyli'de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Sultanbeyli'de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görülürken, yağış kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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