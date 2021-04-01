Sultanbeyli'de "Dinamik Denetim Modeli" ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultanbeyli'de "Dinamik Denetim Modeli" ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı

Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel
Sultanbeyli'de 'Dinamik Denetim Modeli' ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı

Sultanbeyli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Dinamik Denetim Modeli" ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı.

Sultanbeyli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Dinamik Denetim Modeli" ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının talimatıyla 4 Mart'tan itibaren ülke genelinde yeni ve yoğunlaştırılmış denetim seferberliği başlatıldı.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne, 20 Ağustos'tan bugüne kadar gelen 3 bin 135 ihbarın tamamı incelenerek, sonuçlandırıldı.

İlçede, ek olarak 77 bin 480 iş yeri, 236 bin 384 izolasyon olmak üzere toplam 313 bin 864 resen denetim yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçede özellikle yeme-içme yerleriyle ilgili ekiplerin denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Kubilay, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında ilçede 438 personelle denetim yapıldığını kaydederek, "Bir ay içerisinde 41 bin toplamda ise 313 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim ekiplerimiz iş yeri sahiplerine maske, mesafe, temizlik kurallarının yanında HES kodu sorgulamaları, açık ve kapalı alanlarda yüzde 50 kapasite kullanımı ile masalar arasındaki mesafe konusunda uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuyor. Amacımız vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan çok rehberlik edici, bilgilendirmeyi ön planda tutan bir denetim anlayışı sergilemek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Alişan Özge Özder Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Caner Erkin Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de "Dinamik Denetim Modeli" ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:28:24. #1.14#
title