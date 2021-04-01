Sultanbeyli'de "Dinamik Denetim Modeli" ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı

Sultanbeyli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Dinamik Denetim Modeli" ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı.

Sultanbeyli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Dinamik Denetim Modeli" ile 1 ayda 41 bin 168 denetim yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının talimatıyla 4 Mart'tan itibaren ülke genelinde yeni ve yoğunlaştırılmış denetim seferberliği başlatıldı.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne, 20 Ağustos'tan bugüne kadar gelen 3 bin 135 ihbarın tamamı incelenerek, sonuçlandırıldı.

İlçede, ek olarak 77 bin 480 iş yeri, 236 bin 384 izolasyon olmak üzere toplam 313 bin 864 resen denetim yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçede özellikle yeme-içme yerleriyle ilgili ekiplerin denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Kubilay, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında ilçede 438 personelle denetim yapıldığını kaydederek, "Bir ay içerisinde 41 bin toplamda ise 313 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim ekiplerimiz iş yeri sahiplerine maske, mesafe, temizlik kurallarının yanında HES kodu sorgulamaları, açık ve kapalı alanlarda yüzde 50 kapasite kullanımı ile masalar arasındaki mesafe konusunda uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuyor. Amacımız vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan çok rehberlik edici, bilgilendirmeyi ön planda tutan bir denetim anlayışı sergilemek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici