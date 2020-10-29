Sultanbeyli'de Cumhuriyet Bayramı töreni
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Sultanbeyli'de Cumhuriyet Bayramı töreni

29.10.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:53
Sultanbeyli'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Sultanbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Sultanbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan Kaymakam Metin Kubilay, cumhuriyetin, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu söyledi.

Sultanbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan Deniz Albay İsmail Kışlalıklı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Söğütçü ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, mahalle muhtarları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende tebrikleri kabul eden Kaymakam Metin Kubilay, "Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyetimizin 97'nci yılını birlikte kutlamanın mutluluk, coşku ve heyecanı içindeyiz. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de "Türk Milleti karakterine ve adetlerine en uygun olan idari şekli, cumhuriyet idaresidir" diyerek ilan ettiği cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet; birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde olmaz denileni başardığımızın ispatıdır. Cumhuriyet'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde, Ülkemiz her alanda önemli atılımlar gerçekleştirerek, dünyada saygın bir devlet konumuna gelmiştir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet, milletin kendisidir. Milletimiz, cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi, devletimizin temelini oluşturmaktadır" dedi.


Sultanbeyli'de Cumhuriyet Bayramı töreni
Sultanbeyli'de Cumhuriyet Bayramı töreni
Sultanbeyli'de Cumhuriyet Bayramı töreni
Sultanbeyli'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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