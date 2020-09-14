Sultanbeyli'de Covid-19 tedbirleri kapsamında drone ile denetim
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Sultanbeyli'de Covid-19 tedbirleri kapsamında drone ile denetim

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda 13 Eylül 2020 Pazar günü Covid-19 ile mücadele kapsamında drone ile denetim gerçekleştirildi.

Sultanbeyli'de Covid-19 tedbirleri kapsamında drone ile denetim
14.09.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:26

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda 13 Eylül 2020 Pazar günü Covid-19 ile mücadele kapsamında drone ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket eden vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi Zabıta memurlarının bulunduğu denetim ekipleri. "Kontrollü sosyal hayat döneminde tüm iş yerlerini, umuma açık alanları, toplu taşıma araçlarını" İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda aralıksız olarak denetliyor.

Sultanbeyli'de Covid 19 salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 13 Eylül 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında 27 bin 619 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 479 kişi ve 97 işletmeye 4 milyon 658 bin 146 TL para cezası uygulandı.

Covid-19 salgıyla mücadele kapsamında Sultanbeyli'de gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Oluşturduğumuz denetim ekipleri ile ilçemizde bulunan iş yerlerini, umuma açık alanları ve toplu taşıma araçlarını aralıksız olarak denetliyoruz. Denetim ekiplerimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına aykırı hareket eden iş yerlerine ve kişilere gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirleri eksiksiz olarak uygularsak yenilen korona virüs olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır. Alınan tedbirlere hep birlikte uyarsak bu salgını en kısa sürede atlatır ve eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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