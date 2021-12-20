Sultanbeyli'de cip bariyere çarptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de cip bariyere çarptı: 2 yaralı

Sultanbeyli'de cip bariyere çarptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Buğra Akay - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolu Ankara istikameti Mecidiye Gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak durabildi.

ANKARA (DHA) - SULTANBEYLİ, TEM Otoyolu Ankara istikameti Mecidiye Gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikameti Sultanbeyli Mecidiye Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZL 4738 plakalı cip, Mecidiye Gişeleri kavşağında bariyerlere çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.  Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de kazada cipe saplanan bariyeri çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Sultanbeyli'de cip bariyere çarptı: 2 yaralı

Sultanbeyli'de cip bariyere çarptı: 2 yaralı

Sultanbeyli'de cip bariyere çarptı: 2 yaralı

Bu mekanın kuryeleri siparişinizi 'at' ile getiriyor

Bu mekanın kuryeleri siparişinizi "at" ile getiriyor

 Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

 Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Buğra Akay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title