İstanbul'da Sokak Ortasında İşlenen Cinayet Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
İstanbul'da kafe işleten iki ortak, mal sahibinden dükkanlarını kiralayan adama sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde sokak ortasında işlenen cinayet, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İŞ YERİNİ YENİ KİRACIYA DEVRETTİ
Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi'ndeki olay gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafe işleten M.E ve M.C.G. kirayı ödemedikleri gerekçesiyle iş yerinden çıkarıldı. Mal sahibi, iş yerini Mustafa Tiryaki'ye devretti.
SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
M.E ve M.C.G. çıkarılmalarından sorumlu tuttukları Mustafa Tiryaki'ye kurşun yağdırdı. İş yeri önünde tartıştıkları Tirkayi öldüren saldırganlar yanındaki kişiyi ise bacağından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Bir yıl sonra izinli çıkarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Pislik cahil sürüsüCevap Yaz Yayından Kaldır
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