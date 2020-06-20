Sultanbeyli'de cinayet anı kamerada Sultanbeyli'de trafikte yol verme tartışması sonrası yaşanan olayda, tartıştığı kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş eden, bir kişinin ölümüne sebep olan zanlı yakalandı.

Sultanbeyli'de trafikte yol verme tartışması sonrası yaşanan olayda, tartıştığı kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş eden, bir kişinin ölümüne sebep olan zanlı yakalandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Haziran günü saat 17.40 sıralarında Fatih Mahallesi Pamuk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre trafikte yol verme meselesinden ötürü çıkan tartışma sonrası olay yerine elinde pompalı tüfekle tekrar gelen bir kişi tartıştığı kişilerin üzerine rastgele ateş etti. 4 kişiyi yaralayan şüpheli kaçarken, yaralılar da vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Savaş Sedef kurtarılamazken, diğer 3 kişi tedavi altına alınmış, polis olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Zanlı olaydan 1 gün sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektiflerin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu, cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen Erhan B. (28) ile beraberindeki Burhan V. (35) ve Hazar V. (36)'yi olaydan yalnızca bir gün sonra kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Burhan V. ve Hazar V., savcı talimatıyla serbest bırakılırken Erhan B. adliyeye sevk edildi. Savaş Sedef'in ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan Erhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, pompalı dehşetinden önce yol verme kavgasının yaşandığı anlar görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, elinde pompalı tüfek olan bir kişinin olay yerine gelerek etrafa rastgele ateş ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA