Sultanbeyli'de çatı yangını Sultanbeyli'de çatı yangını İstanbulSultanbeyli'de iki katlı 6 daireli bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sultanbeyli'de çatı yangını

İSTANBUL - İstanbulSultanbeyli'de iki katlı 6 daireli bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yanan çatı havadan görüntülendi

Bilinmeyen bir nedenden dolayı Sultanbeyli, Hasanpaşa Mahallesi, Ufuk Sokak'ta alevlere teslim olan çatıya çevredeki vatandaşların çabası yetersiz olunca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Yangın yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı meraklı vatandaşları evlerine gönderdi. Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA