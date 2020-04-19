Sultanbeyli'de çatı yangını SULTANBEYLİ'de iki katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de iki katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, Hasanpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında çıktı. Çatı katında dumanların yükseldiğin görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri, drone ile yangını havadan kontrol etti. Yangın ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü.

Mahalle sakini Özkan Özdemir, "Bahçede oturuyorduk. Dumanların çıktığını fark ettik. Dumanları görünce hemen itfaiye ve polisleri aradık. Çatının yanığını gördük. Hemen koştuk. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık, doğalgazı kapattık, müdahale ettik biraz. İtfaiyemizden de Allah razı olsun, zamanında müdahale etti. Yaralanan olmadı." dedi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA