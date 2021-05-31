Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı
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Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede bütün çatıyı kaplayan alevlerin binanın hemen yanında bulunan diğer evlere sıçrama ihtimali paniğe neden oldu.

Yangın saat 03.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Kentsel dönüşüm için boşaltılan ancak içeride bir kişinin yaşadığı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sardı. Çatıyı saran alevlerin binanın hemen yanında bulunan evlere sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Alevleri gören komşular derhal itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de yanan binanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibi de yangın tamamen söndürülene kadar tedbir amaçlı olarak olay yerinde bekledi.

Herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın hakkında konuşan Fırat Güzelbaba," yan komşuyum ben yangını gördüm geldim arkadaşları uyandırmaya. Ben geldiğimde de itfaiyeler gelmişti. Bina kentsel dönüşüm nedeni ile yıkılacaktı zaten" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı
Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı
Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı
Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı
Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı
Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı - Haberler
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