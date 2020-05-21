Sultanbeyli'de çatı katı alev alev böyle yandı
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Sultanbeyli'de çatı katı alev alev böyle yandı

Sultanbeyli'de çatı katı alev alev böyle yandı Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

21.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:11

Sultanbeyli'de çatı katı alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Alev alev yanan çatı katı cep telefonunu kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi!nde bulunan 4 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatı katı korku dolu anlara neden oldu. Alevlerin çatı katında yükselmesiyle çevrede yoğun duman oluştu.Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde binanın çatı katı alev alev yandığı görüldü. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken binada maddi hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de çatı katı alev alev böyle yandı

Kaynak: İHA

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