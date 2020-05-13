SULTANBEYLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN GENÇ KADINI KAÇIRAN KOCASI VE AİLESİ YAKALANDI
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SULTANBEYLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN GENÇ KADINI KAÇIRAN KOCASI VE AİLESİ YAKALANDI

Mağdur kadının kocası ile birlikte bir kişi tutuklandıHaber: Ali ABLAY / İstanbul, DHASultanbeyli'de 25 yaşındaki Ceylan Y. boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. (33) ve ailesi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı.

SULTANBEYLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN GENÇ KADINI KAÇIRAN KOCASI VE AİLESİ YAKALANDI
13.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:15

-Mağdur kadının kocası ile birlikte bir kişi tutuklandı

Haber: Ali ABLAY/ İstanbul, DHA

Sultanbeyli'de 25 yaşındaki Ceylan Y. boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. (33) ve ailesi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Ceylan Y. polisin yaptığı çalışma sonucu, Beykoz'da eşi Ersin Y. ile bulundu. Ağır yaralı olan Ceylan Y. hastaneye kaldırıldı. Eşi Ersin Y. ve akrabası Burhan Y. ile tutuklandı. Ersin Y'nin amcası Sait Y. ve kardeş olan diğer şüpheliler  Ali Y. ve Dilek Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 11 Mayıs'ta Battalgazi Mahallesi'ndeki bir sokakta bir kadın zorla araca bindirilerek kaçırıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda, olayın Ceylan Y'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. ve ailesi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Polis, önce olayda kullanılan aracı tespit etti. Aracın sahibi, Ersin Y'nin amcası Sait Y. (64) Beykoz'da yakalanırken; olayın diğer şüphelileri ve kardeş oldukları anlaşılan Ali Y. (22), Dilek Y. (27) ve Burhan Y. (36) ise Pendik'te yakalandılar.

GENÇ KADIN AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Aracın olaydan sonra Beykoz'da durakladığı ikinci bir adres olduğunu tespit eden polis, Kavacık Mahallesi'nde bulunan adreste mağdur Ceylan Y.'yi ağır yaralı halde buldu. Genç kadın hemen 112 acil servis aranarak hastaneye kaldırıldı. Ceylan Y.'nin eşi Ersin Y. de aynı adreste yakalandı. 

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Ersin Y. ve ailesi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Sait Y., Ali Y. ve Dilek Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli koca Ersin Y. ve Burhan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

Kaynak: DHA

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