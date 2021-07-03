Sultanbeyli'de bir evden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Sultanbeyli'de bir evden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Sultanbeyli'de bir evden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de bir evden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli'de bir evden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi Bursa Caddesi'nde bulunan bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde tespit edilen şüpheli A.Y. (20) gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde uyuşturucu almak için hırsızlık yaptığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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