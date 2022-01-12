Sultanbeyli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Sultanbeyli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, üst katlarda dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişiye ambulansta müdahale edildi.

SAKARYA (AA) - Sultanbeyli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, üst katlarda dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Alınan ilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında üst katlarda dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bu kişilere ambulansta müdahale edildi.

Sultanbeyli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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