Sultanbeyli'de bin TL değerinde kablo çalan şüpheli tutuklandı Ali ABLAY / İSTANBUL, DHA SULTANBEYLİ'de polis, tamirat çalışması yapan elektrik şirketine ait bin TL değerinde 25 metre uzunluğunda kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheliden birini yakaladı.

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA SULTANBEYLİ'de polis, tamirat çalışması yapan elektrik şirketine ait bin TL değerinde 25 metre uzunluğunda kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheliden birini yakaladı. Şüpheli Ferhat K. çıkarıldığı adliyede tutuklanırken, diğer şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan metruk binaya elinde çuvallarla 2-3 kişinin girdiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine söz konusu adreste yapılan kontrolde Ferhat K. (30) yakalandı. Yapılan araştırmada, Ferhat K'nın cezaevinden izinli olarak çıktığı ve arkadaşı ile birlikte Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptanı Derya Caddesi üzerinde tamirat çalışması yapan elektrik şirketine ait piyasa değeri bin TL olan 25 metre uzunluğunda kablo çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Ferhat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA