Sultanbeyli'de 'Ben de varım' kampanyasının ilk gününde 29 bin TL toplandı
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Sultanbeyli'de 'Ben de varım' kampanyasının ilk gününde 29 bin TL toplandı

Sultanbeyli'de 'Ben de varım' kampanyasının ilk gününde 29 bin TL toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasının ilk gününde, kamu kurumlarında görevli personellerden 14 bin TL ve iş insanlarına ait meslek odaları ve STK'lardan 15 bin...

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasının ilk gününde, kamu kurumlarında görevli personellerden 14 bin TL ve iş insanlarına ait meslek odaları ve STK'lardan 15 bin TL olmak üzere toplam 29 bin TL nakdi yardım toplandı.

Yangın ve sel felaketinde zarar gören vatandaşlar için Sultanbeyli'de düzenlenen yardım kampanyası Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, kurum müdürleri ile STK ve dernek başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısıyla başladı. Kampanya, muhtarlıkların, STK'ların, okulların, camilerin, iş insanlarına ait meslek odalarının, derneklerin ve vatandaşların destekleriyle sürüyor.

"Sultanbeyli milli birlik ve beraberlik içinde dayanışma göstermektedir"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaşanan sel ve yangın felaketleri sebebiyle başlatılan yardım kampanyasında Sultanbeyli'mizin daha önce de olduğu gibi belediyesiyle, kurumlarıyla, STK'larıyla, dernekleriyle ve vatandaşlarıyla üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum. İlçemizde yardım kampanyasını başlattığımız ilk gün 29 bin TL nakdi yardım toplanmış; belediyemizin, muhtarlıklarımızın, derneklerimizin ve vatandaşlarımızın katkılarıyla 100 koli gıda paketi, 3 bin adet içme suyu, 2 bin 500 kişilik meyve suyu, kek ve yaşam malzemelerini içeren ayni yardımlar yerine ulaştırılmıştır. Ayrıca afetlerin yaşandığı ilk günlerde Sultanbeyli Belediyemiz tarafından Kastamonu'nun Bozkurt ve Azdavay ilçelerine 2 adet hafriyat kamyonu, 1 adet iş makinesi, 4 personel intikal ettirilmiştir. Milli birlik ve beraberlik içinde dayanışma gösteren Sultanbeyli Belediyesi'ne, kurumlarımıza, muhtarlarımıza, STK'larımıza, derneklerimize ve vatandaşlarımıza katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sultanbeyli'de 'Ben de varım' kampanyasının ilk gününde 29 bin TL toplandı - Haberler
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