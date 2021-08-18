Sultanbeyli'de 'Ben de Varım Kampanyası' kapsamında ilk gün 29 nin TL toplandı

DHA Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın yangın ve sel felaketlerinde zarar görenler için ilçede başlattığı yardım kampanyasında ilk gün, kamu kurumlarında görevli personellerden 14.000 TL ve iş insanlarına ait meslek odaları ve STK'lardan 15.

İSTANBUL-DHA Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın yangın ve sel felaketlerinde zarar görenler için ilçede başlattığı yardım kampanyasında ilk gün, kamu kurumlarında görevli personellerden 14.000 TL ve iş insanlarına ait meslek odaları ve STK'lardan 15.000 TL olmak üzere toplam 29.000 TL nakdi yardım toplandı.

İlçede yardım kampanyası; Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, kurum müdürleri ile STK ve dernek başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısıyla başladı. Kampanya Muhtarlıklar, STK'lar, okullar, camiler, iş insanlarına ait meslek odaları, dernek ve vatandaşların destekleriyle sürüyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaşanan sel ve yangın felaketleri sebebiyle başlatılan yardım kampanyasında Sultanbeylimizin daha önce de olduğu gibi belediyesiyle, kurumlarıyla, STK'larıyla, dernekleriyle ve vatandaşlarıyla üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum. İlçemizde yardım kampanyasını başlattığımız ilk gün 29 bin TL nakdi yardım toplanmış; belediyemizin, muhtarlıklarımızın, derneklerimizin ve vatandaşlarımızın katkılarıyla 100 koli gıda paketi, 3000 Adet İçme suyu, 2500 Kişilik Meyve suyu, kek ve yaşam malzemelerini içeren ayni yardımlar yerine ulaştırılmıştır. Ayrıca afetlerin yaşandığı ilk günlerde Sultanbeyli Belediyemiz tarafından Kastamonu/ Bozkurt ve Azdavay ilçelerine 2 Adet hafriyat kamyonu, 1 Adet iş makinesi, 4 personel intikal ettirilmiştir. Milli birlik ve beraberlik içinde dayanışma gösteren Sultanbeyli Belediyesine, kurumlarımıza, muhtarlarımıza, STK'larımıza, derneklerimize ve vatandaşlarımıza katkılarından sebebiyle teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı