Sultanbeyli'de bayram denetimleri SULTANBEYLİ'de kurban kesimleri alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleştirildi.

SULTANBEYLİ'de kurban kesimleri alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleştirildi. Ayrıca ilçe genelinde trafik denetimleri de bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta ekiplerince kurban kesim alanında çok sayıda denetim gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurban kesim alanında araçlar için dezenfekte tüneli ve yayalar için dezenfekte noktaları oluşturuldu. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla kurbanlık hayvanla birlikte hissedarlardan en fazla üç kişi kesim alanına alınırken, vatandaşlar ateş kontrolü yapılarak kesim alanına alındı. Kurbanlıklarıyla birlikte kesim alanına giren vatandaşlar, hijyen koşullarına uygun bir şekilde kurban kesimlerini gerçekleştirdi. Ayrıca sık sık sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyarılar yapıldı. 5 adet kesim ünitesi kurulan pazarda vatandaşlar, hijyen kurallarına uyarak kurbanlık hayvanın kesim işlemlerini gerçekleştirdi.

"VATANDAŞLARIMIZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURBANLARINI KESİYOR"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Bu yıl kurban kesim ibadetini koronovirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığımız tedbirlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bütün kesimlerde hijyen kurallarına eksiksiz uyuluyor. İlgili kurum müdürlerimiz kurban kesim alanında denetimlerini titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler kurban ibadetini gerçekleştirmek için alana gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Bu sayede vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde kurbanlarını kesiyor" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ BAYRAM SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Kaymakam Metin Kubilay, trafik ekipleriyle birlikte Sultanbeyli'de yol denetimine de katıldı. Trafik denetimlerinin bayram süresince devam edeceğini belirten Kubilay, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları ve kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz olarak riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA