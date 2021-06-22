Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'de okul inşaatında çalışan işçi, balçığa saplandı.

SULTANBEYLİ'de okul inşaatında çalışan işçi , balçığa saplandı. İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde yapımı devam eden okul inşaatında çalışan duvar işçisi Kaan Gürkan Özlen (25), balçığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Özlen, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı