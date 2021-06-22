Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'de okul inşaatında çalışan işçi, balçığa saplandı.

SULTANBEYLİ'de okul inşaatında çalışan işçi, balçığa saplandı. İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.   

Fatih Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde yapımı devam eden okul inşaatında çalışan duvar işçisi Kaan Gürkan Özlen (25), balçığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Özlen, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.   


Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Tuğba Coşkun Demet Akalın
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:50:40. #1.16#

title