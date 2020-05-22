Sultanbeyli'de avm, pazar, berber ve otobüs denetimleri devam ediyor
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Sultanbeyli'de avm, pazar, berber ve otobüs denetimleri devam ediyor

Sultanbeyli'de avm, pazar, berber ve otobüs denetimleri devam ediyor Sultanbeyli'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mayıs 2020 tarihinde avm, pazar, berber ve otobüslerde denetimler gerçekleştirildi.

22.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:53

Sultanbeyli'de avm, pazar, berber ve otobüs denetimleri devam ediyor

İSTANBUL - Sultanbeyli'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mayıs 2020 tarihinde avm, pazar, berber ve otobüslerde denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tarafından çok sayıda denetim ekibi oluşturuldu. İçerisinde Emniyet, Sağlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta memurlarının bulunduğu ekipler gün boyunca ilçedeki pazar yerlerinde, avmlerde, berber, kuaför, güzellik merkezi, taksi ve otobüslerde denetimlerde bulunarak alınan tedbirlere uyulup, uyulmadığı yerinde inceledi.

Denetimlerde iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulunup bulunmadığına, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyup uymadığına ve satılan gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığıyla ilgili denetimler yapıldı. Kurallara uygun hareket etmeyen işyerleri uyarılarak cezai işlemler uygulandı.

Sultanbeyli'de 21 Mayıs tarihinde 148 berber,kuaför ve güzellik salonu; 1 avm, 23 ticari taksi ve 20 şehir içi toplu ulaşım aracı ile 1 pazar yeri oluşturulan denetim ekipleri tarafından denetlendi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini arttırdıklarını belirten Kaymakam Kubilay "Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizde bulunan avmlerde, pazarlarda, marketlerde, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüsle mücadele kapsamında uyulması istenen hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetliyor. Ekiplerimiz bu süreçte işyerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, yapmaları gerekenleri anlatıyor. Toplum sağlığını korumak amacıyla ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.

Sultanbeyli'de avm, pazar, berber ve otobüs denetimleri devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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