Sultanbeyli'de AVM'ler denetlendi
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Sultanbeyli'de AVM'ler denetlendi

Sultanbeyli Kaymakamlığınca oluşturulan denetim ekibi, AVM'lerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemleri denetledi.

Sultanbeyli'de AVM'ler denetlendi
14.05.2020 22:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:28

Sultanbeyli Kaymakamlığınca oluşturulan denetim ekibi, AVM'lerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemleri denetledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan ekip, alışveriş merkezlerinde alınan önlemler konusunda incelemelerde bulundu.

Denetim ekibi tüm mağazaları gezerek, uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı, sık kullanılan yerlerin dezenfeksiyonu ve mağazalarda denenen ürünlere ultraviyole ışın uygulanması gibi bir dizi konuda uyarılar yaptı.

Denetimlerde AVM girişinde ateş ölçümünün yapıldığı, sosyal mesafe kuralına uyulduğu, ziyaretçilerin maske taktığı, AVM ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulduğu görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, AVM'lerin açılmasıyla birlikte koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini arttırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz halk sağlığını korumak. Oluşturduğumuz denetim ekibimiz AVM'erde koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması istenen hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetliyor. Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, yapmaları gerekenleri anlatıyor. Toplum sağlığı korumak amacıyla ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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