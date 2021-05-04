SULTANBEYLİ'DE AŞI BİLGİLENDİRME EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR
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SULTANBEYLİ'DE AŞI BİLGİLENDİRME EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, Koronavirüs aşı sırası gelmesine rağmen aşısını yaptırmayan vatandaşlar için 'aşı bilgilendirme ekipleri oluşturdu.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, Koronavirüs aşı sırası gelmesine rağmen aşısını yaptırmayan vatandaşlar için 'aşı bilgilendirme ekipleri oluşturdu. Ekipler aşı sırası geldiği halde henüz aşılarını olmayan 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ikna etmeye çalıştı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan, içerisinde kamu kurum müdürleri, sağlık çalışanları, muhtarlar, okul idarecileri, öğretmenler ve cami imamlarının bulunduğu aşı bilgilendirme ekipleri, ilçede sırası gelmesine rağmen aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Aşı bilgilendirme ekipleri, kapı kapı dolaşıp vatandaşlara aşı olmanın faydalarını anlattı.

Öte yandan ekipler ev ziyaretlerinde, randevu almakta zorlanan vatandaşların randevularını da oluşturuyor. Hastaneye gidemeyecek durumdaki vatandaşlar ise ekipler tarafından hastaneye götürülerek aşılanıyor.

SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDA AŞILANMA ORANI YÜZDE 78,25

Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde aşılanma oranının yüzde 78,25'e yükseldiğini aktaran Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, 'Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekiplerimiz tarafından aşı hakkı tanınan binlerce vatandaşımızı telefonla arayarak aşı olmanın önemi hakkında bilgilendirdik. Daha sonraki süreçte kamu çalışanlarımızdan oluşan aşı bilgilendirme ekiplerini oluşturarak sahada görevlendirdik. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda Sultanbeyli'de 33 bin 592 vatandaşımıza toplam 50 bin 124 doz koronavirüs aşısı yaptık. 65 yaş üstünde bulunan 15 bin 116 vatandaşımıza ise 26 bin 680 doz koronavirüs aşısı yaparak Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde aşılanma oranını yüzde 78,25'e yükselttik. dedi.

Koronavirüs'le mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu söyleyen Kubilay'ın konuşmasının devamı ise şöyle 'Aşılama toplumsal bağışıklığın sağlanmasında en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Vatandaşlarımızı aşılayarak Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabilir ve eski sağlıklı günlerimize kavuşabiliriz. Aşı hakkı tanınan ve henüz koronavirüs aşılarını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

SULTANBEYLİ'DE AŞI BİLGİLENDİRME EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR
SULTANBEYLİ'DE AŞI BİLGİLENDİRME EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR
SULTANBEYLİ'DE AŞI BİLGİLENDİRME EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR
SULTANBEYLİ'DE AŞI BİLGİLENDİRME EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR
SULTANBEYLİ'DE AŞI BİLGİLENDİRME EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR
SULTANBEYLİ'DE AŞI BİLGİLENDİRME EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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