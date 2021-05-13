SULTANBEYLİ'DE ANNESİNİ REHİN ALDI; POLİS EVE GİRİNCE BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
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SULTANBEYLİ'DE ANNESİNİ REHİN ALDI; POLİS EVE GİRİNCE BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de annesi ve anneannesini rehin alan şüpheli, Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak eve girmesinden sonra balkondan atladı.

Sultanbeyli'de annesi ve anneannesini rehin alan şüpheli, Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak eve girmesinden sonra balkondan atladı. Kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay akşam saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli, Adil Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sinir krizi geçiren bir kişi önce binanın balkon kısmına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren 25 yaşlarındaki kişi, bu sırada evde bulunan anne ve anneannesini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada ikinci katta bulunan balkondan atlayan kişi, bir süre kaçtıktan sonra polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra da polis merkezine götürüldü.

SULTANBEYLİ'DE ANNESİNİ REHİN ALDI; POLİS EVE GİRİNCE BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
SULTANBEYLİ'DE ANNESİNİ REHİN ALDI; POLİS EVE GİRİNCE BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
SULTANBEYLİ'DE ANNESİNİ REHİN ALDI; POLİS EVE GİRİNCE BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
SULTANBEYLİ'DE ANNESİNİ REHİN ALDI; POLİS EVE GİRİNCE BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
SULTANBEYLİ'DE ANNESİNİ REHİN ALDI; POLİS EVE GİRİNCE BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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