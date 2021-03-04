SULTANBEYLİ'DE "ANNE VE BABASI KAVGA EDEN GENÇ KIZ BALKONDAN ATLADI" İDDİASI
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SULTANBEYLİ'DE "ANNE VE BABASI KAVGA EDEN GENÇ KIZ BALKONDAN ATLADI" İDDİASI

04.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:38
SULTANBEYLİ'DE

SULTANBEYLİ'de anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin balkonundan atladığı öne sürülen genç kız hayatını kaybetti.

SULTANBEYLİ'de anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin balkonundan atladığı öne sürülen genç kız hayatını kaybetti. 

Olay Adil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Rabia Tanrıvermiş (23) annesi ile babasının sürekli kavga etmeleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyordu. Dün akşam saatlerinde Tanrıvermiş çifti yine tartışmaya başladı. Hatta iddiaya göre babası, annesini kemerle dövdü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Rabia Tanrıvermiş kendisini bir anda beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı bıraktı. Kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri edildi. Sağlık ekipleri kaldırımda kanlar içinde yatan genç kızı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"KIZLARININ BAŞINDA KAVGA ETMEYE DEVAM ETTİLER" İDDİASI

Aynı apartmanda oturan ve gürültü üzerine dışarı çıkan Metin Kızıltaş, "Ailevi mesele olduğunu biliyorum ama detaylı bilgim yok. Kız yerde yatarken hala birbirleri ile kavga ediyorlardı" dedi. Mahalle sakini Ramazan İçlek de, "Biz sese indik aşağı, çığlık vardı. Burada zaten bir erkek, ablası vardı. Kızı bağırdı, 'Uyuşturucu kullanıyor, kemerle dövdü, annemi dokuz yerinden bıçakladı' diye. Bunları söyledi diye gitti kıza vurmaya çalıştı, bir de ondan kıyamet koptu. Sonra polisi aradık. Ambulans yetişti kadını götürdüler. Adam kızına bağırıyordu 'Polisi aramak yok' diye. Çığlık atan kızı, 'Kadın cinayeti, kadına şiddet var' dedi. O kıza da gitti saldırdı. Ben de müdahale etmeye çalıştım"diye konuştu.Polis olayın meydana geldiği binanın önünde ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri genç kızın düştüğü yerde ve beşinci kattaki evde detaylı inceleme yaptı. Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü: ------------Olayın meydana geldiği sokak ve bina-Olay yerindeki polis ekipleri-Polisin aldığı güvenlik önlemi-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler


- Okur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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