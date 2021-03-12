Sultanbeyli'de amcasının vurduğu diğer yeğeni de hayatını kaybetti

Gamze ŞİMŞEK/ Sultanbeyli'de Seher Elitaş ve ağabeyi Emrah Elitaş, otomobillerine binmek üzereyken, amcaları Nusret Elitaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kardeşlerden Seher, olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan ağabeyi Emrah Elitaş ise bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de dün geçekleşen olayda Seher Elitaş ve ağabeyi Emrah Elitaş, otomobillerine binmek üzereyken, miras meselesi yüzünden aralarının açık olduğu amcaları Nusret Elitaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefinde olan kardeşlerden Seher olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ağabeyi Emrah hastanede tedavi altına alındı. Maltepe'de bulunan bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Emrah Elitaş, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı