Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga 5 yaralı
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHASultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.
27.08.2019 17:26
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaynak: DHA