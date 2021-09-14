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Sultanbeyli'de Ahilik haftası etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Kültür Sanat

- Sultanbeyli'de Ahilik haftası etkinlikleri başladı 13-19 Eylül Ahilik Haftası kapsamında; Sultanbeyli'de Şed Kuşatma Töreni düzenlendi.

- Sultanbeyli'de Ahilik haftası etkinlikleri başladı

İSTANBUL - 13-19 Eylül Ahilik Haftası kapsamında; Sultanbeyli'de Şed Kuşatma Töreni düzenlendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.

Ahilik Haftası kapsamında Sultanbeyli'de özel etkinlikler düzenleniyor. Kent Meydanı'nda Sultanbeyli Belediyesi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı öncülüğünde Şed Kuşatma Töreni yapıldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Sultanbeyli Motorlu Taşıyıcılar Esnaf Odası, Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sultanbeyli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası da destek verdi. Mehteran konseriyle başlayan program; selamlama konuşmaları, ahilik geleneklerinin işlendiği tiyatral gösterisi, ahilik türküleri dinletisiyle devam etti. Sonrasında ise Şed Kuşatma Töreni yapıldı. Ahilik Duası edilerek Ahilik helvası ikramı ile etkinlik sonlandı. Ahiliğe katkılarından dolayı Ağa Pezük (şoför) ve Ahmet İm (ahsap oymacılık) Şed kuşandı. Yılın ahisi de Tahsin yumakçı (terzi) oldu. Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de temsili olarak Şed kuşandı.

Ahi Evran ve Ahilik çalıştayı düzenlenecek

Sultanbeyli Belediyesi ayrıca 15 Eylül günü Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı da düzenliyor. Birçok akademisyenin katılımıyla yapılacak olan çalıştayda Ahiliğin Kaynakları ve Ortaya Çıkışı, Ahi Teşkilatı, Ahilik ve Esnaf Ahlakı gibi konular ele alınacak.

"Bundan sonraki yıllarda da çalışmalarımız devam edecek "

Törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin "Türkiye Cumhuriyeti devletimiz tarafından 2021 yılının Ahi Evran yılı olması vesilesiyle Ahilik haftası 13-19 Eylül arasında çeşitli programlarımız var. İlk programımızı bugün burada kent meydanında Ahilik Vakfımız ve odalarımızla birlikte gerçekleştirmiş olduk. Burada odalarımızın tespit ettiği kıymetli büyüklerimize şed kuşatma töreni düzenledik. Ardından yılın ahisini belirledik ve bu programı gerçekleştirdik. Biz bu sene ilkini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Sultanbeyli'de Ahilik haftası etkinlikleri başladı

Sultanbeyli'de Ahilik haftası etkinlikleri başladı

Sultanbeyli'de Ahilik haftası etkinlikleri başladı

Sultanbeyli'de Ahilik haftası etkinlikleri başladı
İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri
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