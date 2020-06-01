Sultanbeyli'de açılan dükkanlarda siftah Başkan Keskin'den Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de birçok işletme bugünden itibaren kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine girdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de birçok işletme bugünden itibaren kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine girdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, dükkanını açarak müşterilerini karşılamaya başlayan esnaftan alışveriş yaparak hayırlı işler diledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye olağanüstü önlemler alırken, Sultanbeyli'de de salgınla mücadele kapsamında belediye tarafından birçok çalışma yürütüldü. İlçede önlemler kapsamında gençlik merkezlerindeki eğitimler online olarak devam etti. Toplu taşıma araçları, ibadethaneler, sağlık kuruluşları, eczaneler, ATM'ler, PTT şubeleri, meydanlar, sokaklar, parklar gibi halkın topluca bulunduğu mekanlar dezenfekte edildi. Birçok işletme hizmete ara verdi.

AÇILAN DÜKKANLARIN İLK MÜŞTERİSİ BAŞKAN KESKİN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde salgına yönelik alınan tedbirlerle ülke genelinde başarılı sonuçlara ulaşıldı. Vaka sayılarında gerileme olurken, iyileşen hasta sayısında büyük bir ilerleme kaydedildi. Salgınla mücadelede yüz güldüren tablo sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim ile bugünden itibaren birçok sektörde kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine girildi. Açıklanan takvim sonrası Sultanbeyli de bugün itibariyle kontrollü normalleşme sürecine girdi.

Tedbirler kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan dükkanlar, kontrollü bir şekilde yeniden hizmet vermeye başladı. Açılan dükkanların ilk müşterisi ise Belediye Başkanı Hüseyin Keskin oldu. Esnaflara ziyarette bulunan Başkan Keskin; dükkan sahiplerine işlerinde kolaylık ve bereket diledi. Esnafın ekonominin bel kemiği olduğunu ifade eden Başkan Keskin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim ile bugün itibariyle birçok sektörde kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine girdik. Biz de bugün müşterilerini karşılayan esnafımızı ziyaret ettik. Kendilerine kolaylıklar, işlerine bereket diledik. Esnafımız ekonomimizin bel kemiğidir. Onların ayakta kalması ekonomimizin en büyük temel taşıdır. Bu bakımdan devletimizin güçlü tedbirleriyle inşallah bu süreç daha da başarılı olarak devam edecek ve Türkiye ilerleyişini sürdürecektir" dedi.

Kaynak: DHA