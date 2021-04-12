Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de hastanenin acil girişinde yol ortasına aracını park edip giden sorumsuz sürücü ambulans ekiplerine zor anlar yaşattı.

Sultanbeyli'de hastanenin acil girişinde yol ortasına aracını park edip giden sorumsuz sürücü ambulans ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulans şoförü uzun süre siren çalarak sürücüye ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ambulans şoförü daha sonra ambulansı kaldırıma çıkarıp manevra yaparak yoluna devam etti. Olaya tanık olan vatandaşlar, aracın camına not bırakarak sürücüye tepki gösterdi.

Sultanbeyli'de Abdurrahman Gazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde özel bir hastanenin acil girişinde yol üzerine otomobilini park edip oradan ayrılan sorumsuz sürücü, hastaneden hasta alıp başka bir hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ekibine zor anlar yaşattı. Ambulans şoförü siren çalarak sürücüye uzun süre ulaşmaya çalıştı. Otomobilin sürücüsüne ulaşılamayınca, aracını yol kenarına park eden başka bir sürücü aracını park ettiği yerden çekerek ambulansa yol verdi. Ambulans şoförü, ambulansı kaldırıma çıkarıp manevra yaparak yoluna devam edebildi. Olaya tanık olan vatandaşlar da sorumsuz sürücünün yol ortasında bıraktığı otomobilin camına, "Sana ehliyet veren kurs sana ayıp etmiş. Yol ağzına araba mı çekilir. Bir daha araba çektiğin yere dikkat et" yazılı not bırakarak sürücüye tepki gösterdi. Sürücüsü bulunamayan otomobil, trafik polisinin cezai işleminin ardından olay yerine gelen çekici tarafında çekildi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı
Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı
Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı
Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı
Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı
Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Türker Ertürk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ece Erken Cem Yılmaz Muharrem Erdemir
Spor Mesut Özil Necip Uysal Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de acil girişine park eden sürücü, ambulansa zor anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:58:05. #1.15#
title