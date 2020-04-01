SULTANBEYLİ'DE AÇIK İŞLETME DENETİMİ Sultanbeyli'de koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Sultanbeyli'de koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Açık olan iş yerlerinin sahipleri uyarılırken, iş yeri sahiplerine ve içeride oturanlara idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Geçen pazartesi günü yapılan denetimde, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde çay ocağı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu ve içerisinde oturanların bulunduğunun görülmesi üzerine iş yeri sahibi Kemal Ş.'ye Kabahatler Kanunu gereğince 392 TL idari para cezası kesildi. Ekipler tarafından dün yapılan denetimde ise saat 14.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir restoranın açık olduğu, içeride de iş yeri sahibi Serkan S. ile 6 kişinin oturduğu görüldü. İş yeri sahibi Serkan S.'ye ve diğer 6 kişiye de ayrı ayrı 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi Serkan S.'ye Kabahatler Kanunu'nun tütün mamullerinin tüketilmesi maddesi gereğince idari işlem yapıldı. Görüntü Dökümü--------------İş yerlerinin fotoğrafları

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Kaynak: DHA