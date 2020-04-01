Sultanbeyli'de açık iş yerlerine denetim... Restoran ile çay ocağına ceza kesildi SULTANBEYLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

SULTANBEYLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Açık olan iş yerlerinin sahipleri uyarılırken, iş yeri sahiplerine ve içeride oturanlara idari para cezası kesildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Geçen pazartesi günü yapılan denetimde, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde çay ocağı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu ve içerisinde oturanların bulunduğunun görülmesi üzerine iş yeri sahibi Kemal Ş.'ye Kabahatler Kanunu gereğince 392 TL idari para cezası kesildi.

Ekipler tarafından dün yapılan denetimde ise saat 14.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir restoranın açık olduğu, içeride de iş yeri sahibi Serkan S. ile 6 kişinin oturduğu görüldü. İş yeri sahibi Serkan S.'ye ve diğer 6 kişiye de ayrı ayrı 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi Serkan S.'ye tütün mamullerinin tüketilmesi maddesine aykırılıktan idari işlem de yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA