Sultanbeyli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında İdlib şehitleri anıldı

06.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:49

Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SUBESO) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Sultanbeyli'de bir etkinlik düzenledi.

İDLİB ŞEHİTLERİNE DUA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İdlib şehitlerimiz için Sultanbeyli Merkez Camii imamının Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla devam etti.

ŞEHİT KIZININ ŞİİRİ DUYGULANDIRDI

İdlib şehitleri anısına kısa bir sinevizyon gösteriminin ardından protokol konuşmalarıyla devam eden programda Sultanbeyli'deki girişimci esnaf kadınlara yönelik slayt gösterisiyle sürdü. Program akışında şehit annelerine ve kadın misafirlere söz hakkı verilirken, bir şehit kızının okuduğu anlamlı şiir katılımcıları duygulandırdı.

BAŞKAN KESKİN DE PROGRAMA KATILDI

Programa Sultanbeyli Kaymakam'ı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan'ı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi, kurum müdürleri ve amirleri, SUBESO Genel Başkanı Ömer Erdoğan, SUBESO Genel Sekreteri Sultan Nazlı Çilek, SUBESO Başkan Yardımcılarından Türkay Demir, Erol Koç, UİGAD Genel Başkanı Cesim Yener, SUİŞKAD Yönetimi ve üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Sultanbeyli İlçe Başkanı Elif İnce, şehit anneleri ve Sultanbeyli'nin esnaf kadınları katıldı.

KARANFİL VE TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Programda katılımcılara karanfil ve Türk Bayrakları hediye edilirken, program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.