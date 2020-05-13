Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşların ev işlerini görevliler yapıyor
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Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşların ev işlerini görevliler yapıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze iş birliğiyle gerçekleştirilen "Şefkat Eli" projesiyle 65 yaş üstü 1500 vatandaşın ev hizmetleri görevliler tarafından yapıldı.

13.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:34

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze iş birliğiyle gerçekleştirilen "Şefkat Eli" projesiyle 65 yaş üstü 1500 vatandaşın ev hizmetleri görevliler tarafından yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Metin Kubilay'ın başlattığı ve Darülaceze Vakfı iş birliği ile yürütülen proje kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların ev işlerini görevliler yapıyor.

Proje çerçevesinde vatandaşların çamaşırları yıkanıp ütüleniyor, yemekleri pişiriliyor ve kişisel bakımlarıyla ilgili ihtiyaçları gideriliyor.

2017'den beri yürütülen kampanya kapsamında, bugüne kadar 1500'ün üzerinde eve hizmet verildi.

Sultanbeyli'de ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan 2 bin 300 vatandaşın emekli, yaşlı ve engelli maaşları evlerinde teslim edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu da bugüne kadar, ilçede 10 bin çağrıya çözüm üretti.

Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşların ev işlerini görevliler yapıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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