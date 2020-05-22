Sultanbeyli'de 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara bayram hediyesi dağıtıldı
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Sultanbeyli'de 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara bayram hediyesi dağıtıldı

Sultanbeyli Kaymakamlığının yürüttüğü "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında ilçedeki 65 yaş üstü kimsesiz 50 kişiye bayram hediyesi verildi.

Sultanbeyli'de 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara bayram hediyesi dağıtıldı
22.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:24

Sultanbeyli Kaymakamlığının yürüttüğü "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında ilçedeki 65 yaş üstü kimsesiz 50 kişiye bayram hediyesi verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Darülaceze Vakfı işbirliğiyle sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan muhtaç yaşlıların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasını, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini ve devam ettirilmesini sağlamak için 2017 yılında, "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi"nin başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, projenin ilçede ikamet eden gerek süreğen bir hastalıktan, gerek sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içerisinde yaşamını sürdüren, kimsesi olmayan ya da yakınlarının bakmak istemediği 65 yaş üstü yaşlıları kapsadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi daha da anlam kazanmıştır. Özellikle yalnız yaşayan ve yardıma muhtaç olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın bu süreçten en az etkilenmesi için kendilerine her zaman yardımcı olmaktayız. Bu bayramda da kendilerini hatırladığımızı bilmeleri için bayramlık hediyelerini takdim ettik. Projeye verdikleri desteklerden dolayı Darülaceze Vakfına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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