SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ KİMSESİZ VATANDAŞLARA BAYRAM HEDİYESİ DAĞITILDI
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SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ KİMSESİZ VATANDAŞLARA BAYRAM HEDİYESİ DAĞITILDI

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş ve üstü kimsesiz vatandaşlara hediyeler dağıttı.

SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ KİMSESİZ VATANDAŞLARA BAYRAM HEDİYESİ DAĞITILDI
19.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:14

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş ve üstü kimsesiz vatandaşlara hediyeler dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 'Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında bayram öncesi sokağa çıkma yasağı da bulunan 65 yaş ve üstü kimsesiz vatandaşlara evlerine giderek hediyelerini ulaştırdı. Öte yandan ve 'Şefkat Eli' projesiyle de 65 yaş ve üstü vatandaşlarının ihtiyaçları giderilmeye devam ediliyor.

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN PROJELER KAPSAMINDA 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA DESTEK

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula, "Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle yürütülen ve 2018 yılından beri devam eden 'Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor' projesi kapsamında ilçemizdeki 65 yaşın üzerinde kimi kimsesi bulunmayan, bulunsa bile ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan yaşlılarımızı 2018 yılından beri projemiz kapsamında çeşitli sosyal kültürel etkinliklere götürüyoruz. İstanbul'un değişik mekanlarında güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Projemizin finansmanı Darülaceze Vakfı tarafından sağlanıyor. İlçemiz Kaymakamı Metin Kubilay tarafından projemiz başlatılmıştır. Bu sene pandemi nedeniyle büyüklerimizi bu etkinliklere götüremediğimizden dolayı hanelerinde ziyaret ederek yaklaşan bayram dolayısıyla onlara hediyelerimizi takdim ettik. Bunun dışında yine Darülaceze Vakfı işbirliğiyle 2018 yılından beri 'Şefkat Eli' projemizi yürütüyoruz. 'Şefkat Eli' Projesi kapsamında da yine aynı durumdaki yaşlılarımızın evlerini temizliyoruz, yemeklerini yapıyoruz, çamaşırlarını yıkıyoruz, küçük onarımlarını yapıyoruz. Kendi kişisel bakımlarıyla ilgili ne tarz ihtiyaçları varsa onları karşılamaya çalışıyoruz. Her iki projemizde İlçemiz Kaymakamı Metin Kubilay'ın önderliğinde başlatılmıştır ve Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülmeye devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Bayram hediyesini alan Mustafa Demir " Bayram hediyemi aldım sağ olun, Allah razı olsun. Mutlu oldum" diye konuştu.

Eşiyle beraber yardımları kabul alan Osman ve Mahbube Demir "Teşekkür ediyoruz sağ olun var olun. Allah razı olsun devletimize Allah zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Kaymakamlığımızdan Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz bütün ekibine' dedi.

Zeliha Doruk, "Cuma günü geldiler, ilaçladılar, temizlik yaptılar. Yıkanacak halıları ve koltukları gelip yazdılar. Yapacağız dediler. Allah razı olsun. Bayram hediyesi için çok mutlu oldum sağ olun'" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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