SULTANBEYLİ'DE 60 BİN ADET KAÇAK TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ
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SULTANBEYLİ'DE 60 BİN ADET KAÇAK TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi.

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Sultanbeyli'de izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 60 bin adet kullanıma hazır tıbbi maske ele geçirilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi. Polis ekipleri, Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Giresun Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde ruhsatsız tıbbi maske üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Dün saat 14.00 sıralarında harekete geçen ekipler, iş yerinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Polis, iş yerinin çeyiz malzemeleri üretimi yaptığını, işletme ruhsatının bulunduğunu ancak tıbbi maske üretimi için gerekli belgelerinin bulunmadığını ve amaç dışı faaliyet gösterdiğini tespit etti. Aramalarda ele geçen 60 bin adet kullanıma hazır tıbbi maskeye el konularak, Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, iş yeri Sultanbeyli İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

SULTANBEYLİ'DE 60 BİN ADET KAÇAK TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ
SULTANBEYLİ'DE 60 BİN ADET KAÇAK TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ
SULTANBEYLİ'DE 60 BİN ADET KAÇAK TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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