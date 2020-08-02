SULTANBEYLİ'DE 6 DAKİKADA 50 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA
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SULTANBEYLİ'DE 6 DAKİKADA 50 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

Sultanbeyli'de Arife Günü, kapalı kasa minibüs ile bir mağazaya gelen maskeli 9 kişi, kapıyı kırarak içeri girdi.

02.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:50

Sultanbeyli'de Arife Günü, kapalı kasa minibüs ile bir mağazaya gelen maskeli 9 kişi, kapıyı kırarak içeri girdi. Hırsızlar, 6 dakika içinde yaklaşık 50 bin lira değerindeki tekstil ürünü ve elektronik eşyayı araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arife Günü sabah saatlerinde Sultanbeyli'de meydana geldi. İçinde maskeli 9 kişinin bulunduğu sahte plakalı kapalı kasa minibüs, Recep Yıldırım'a ait mağazanın yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheliler, mağazanın kapısını uzun uğraşlar sonucu kırdı. Daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrılan hırsızlar, kısa bir süre sonra tekrar olay yerine geldi. İşyerine giren hırsızlar, aldıkları bir televizyon ile olay yerinden yine uzaklaştı. Üçüncü kez olay yerine geleQn hırsızlar, 6 dakika içerisinde yaklaşık 50 bin lira değerinde televizyon, bilgisayar, tablet ve tekstil eşyasını çaldı. Vatandaşlar, durumu mağaza sahibi Recep Yıldırım'a haber verdi. Yıldırım, hırsızlardan şikayetçi oldu. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇALINTI BİR ARAÇLA BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRİYORLAR"

İş yeri sahibi Recep Yıldırım, "30 yıldır Sultanbeyli'de mobilya, beyaz eşya ticareti yapıyorum. Dün mağazamız soyuldu. 9 kişi 3 sefer aynı araçla mağazaya geliyor. Saat 07.30 ile 08.00 arası. Gündüz gözüyle 9 kişi 3 sefer mağazamıza uğruyor. Birinci seferinde mağazanın kapısını kırıyor. Üçüncü sefer de malları alıyor. Yaklaşık 50 bin lira değerinde elektronik ve tekstil ürünlerini alıyorlar. Çalıntı bir araçla bu olayı gerçekleştiriyorlar. 3 tane televizyon aldılar. 2 tane çalıştığımız laptopu, tekstil ürünlerimizi aldılar. Yaklaşık 50 bin lira değerinde zararımız var." dedi.

"MAĞAZAMIZ 9 TANE MÜŞTERİYİ BİR ARADA GÖRMEDİ"

Mağaza müdürü ise, "Buralar malzemelerle doluydu. Televizyonlarla, tekstil ürünleriyle tamamen ağzına kadar doluydu. Hırsızlar güpegündüz, kar maskeli, ağızları kapalı geldiler. Aracın etrafında onlarca insan, taksi, servis aracının beklemesine rağmen hiç kimse uyarmadı. Bu konuya vatandaşlarımız duyarsız. Hırsızlık olur, ticaret yapıyoruz ama bu kadarını görmedik. Bu mağazamız 9 tane müşteriyi bir arada görmedi. Hırsızlar mağazayı gerçekten iyi tespit etmişler. Zararımız var, ciddi bir psikolojik çöküntüye uğradık. Şok olduk bayram arifesi. Hırsızların acilen yakalanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Maskeli şüphelilerin yaptığı hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mağazanın yanına bir minibüsün yanaştığı, aracın içinden inen şüphelilerin dükkanın kapısını kırarak açtığı görülüyor. Ardından olay yerinden ayrılan hırsızlar tekrar mağazaya gelip televizyonla uzaklaşıyorlar. Üçüncü kez sokağa gelen şüpheliler 6 dakika içerisinde mağazadan 50 bin lira değerindeki eşyaları minibüse yükleyip kayıplara karışıyor.

SULTANBEYLİ'DE 6 DAKİKADA 50 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

Kaynak: DHA

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