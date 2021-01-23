Sultanbeyli'de 564 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda 564 bin 198 kilogram atık, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre proje, ilçedeki 291 kamu kurum ve kuruluşu ile özel okullarda yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hazırlanmış bir projedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin takdirleri ve himayelerinde başlatılmış olan Sıfır Atık Projesi, 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla ilçemizde de uygulanmaya başlamıştır. Sıfır atık çalışmaları sonucunda bugüne kadar toplam 564 bin 198 kilogram atık kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sıfır atık bilincini aşılamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici