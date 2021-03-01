Sultanbeyli'de 500'ün üzerinde kamu personeli afet bilinci eğitimi aldı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi 'nce 500'ün üzerinde kamu görevlisine 'Afet Bilinci Eğitimi' verildi. Kaymakamlık öte yandan önümüzdeki aylarda Sultanbeyli'deki 15 mahallede tüm vatandaşlara afet eğitimi verileceğini duyurdu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle bünyesindeki 500'ün üzerinde kamu görevlisine "Afet Bilinci Eğitimi" verildiğini, önümüzdeki dönemde de Sultanbeyli'deki 15 mahallede tüm vatandaşlara afet eğitimi vermeyi planladıklarını açıkladı. 2021 yılının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildiğini söyleyen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından vatandaşlarımızın afetlerde güvende kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmiştir. İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kısa sürede Sultanbeyli Kaymakamlığımızda İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini oluşturduk ve 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle 7 gün 24 saat vardiya sistemi ile çalışmaya başlamasını sağladık." dedi.Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay açıklamasında "İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Sultanbeyli Belediyesi'nin 10 uzman eğitici desteği ile tüm kamu kurum ve kuruluş personelinin afet bilinci eğitim çalışmaları başlatılmış, hükümet konağımızdaki personelimizin tamamına yakınına eğitim verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personellerimize de kendi kurumlarında eğitimler verilmeye devam etmektedir. 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle 500'ün üzerinde kamu görevlisine afet bilinci eğitimi verilmiş olup; ilerleyen süreçte 15 Mahallemizde bulunan vatandaşlarımıza yönelik afet eğitimi çalışmaları planlanmaktadır.Tüm bu çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'ya, özellikle eğitici noktasında destek veren Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e ve çalışmaları beraber yürüttüğümüz tüm kurum amirlerimize ve personelimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı